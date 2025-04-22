Edirne'de Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Edirne'de, Babademirtaş Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Mahalle sakinlerinden gelen telefon ihbarları üzerine olay yerine intikal eden Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 katlı binanın çatısında kedi sesi duydu.

Çatıda bir süre kediyi yakalamaya çalışan ekipler, yakalama aparatıyla kediyi bulunduktan sonra güvenli bir şekilde aşağıya indirdi.

Kedinin kurtarılma anında mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti; kedinin bakımını üstlenerek ona su ve mama verdiler.

Babademirtaş Mahallesi Muhtarı Çetin Yalınkılıç, kedinin 2 gündür çatıda mahsur kaldığını belirterek, "Komşuların ihbarı üzerine itfaiyeyi aradık. Sağ olsun itfaiyemiz bizimle ilgilendi. İtfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsunlar." dedi.

Edirne'de bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edirne'de bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.