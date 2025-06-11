Edirne'de Çiftçilere Römorklarda Reflektör Kullanımı Uyarısı

Edirne İl Genel Meclisi'nde Reflektör Kullanımına Dikkat Çekildi

Edirne İl Genel Meclisi, haziran ayı toplantılarının ikinci birleşimini, Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri ve komisyon raporları önemli bir şekilde ele alındı.

Trafik Güvenliği İçin Reflektör Uyarısı

Gündem dışı söz alan CHP Havsa İl Genel Meclis Üyesi Tunay Aslan, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte trafik güvenliğine dikkat çekti. Aslan, traktör römorklarında reflektör kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Edirne'de bu aylarda traktörler yoğun şekilde yollarda bulunuyor. Reflektör takılmadan trafiğe çıkılması, kötü sonuçlar doğurabiliyor." şeklinde konuştu.

Aslan, kişisel bir dramını da paylaşarak, 2021 yılında kardeşi İsmail Aslan'ı reflektörü olmayan bir römorka çarpması sonucunda kaybettiğini hatırlattı. Aslan, "Bu reflektörlerin maliyeti sadece 300 lira. Herkes römorkuna taksın, bu basit ama etkili tedbirle canlar yanmasın." diyerek çağrıda bulundu.

Öte yandan, İsmail Aslan’ın 30 Haziran 2021'de Sazlıdere köyü kavşağında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybettiği bilgisi de gündeme geldi.

Edirne İl Genel Meclisi'nin haziran ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem dışı söz alan CHP Havsa İl Genel Meclis Üyesi Tunay Aslan (fotoğrafta), hasat sezonunun başlamasıyla birlikte trafik güvenliğine dikkat çekti.