Edirne'de cinsel taciz iddiası: A.E. hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı

Edirne'de staj yapan lise öğrencisinin belediyede cinsel tacize uğradığı iddiasıyla, şüpheli A.E. hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:18
Stajyer lise öğrencisinin şikayeti sonrası adli işlem başlatıldı

İddiaya göre, Edirne Belediyesi'nde staj yapan bir lise öğrencisi, bilgi işlem personeli A.E. (47)'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu aileye anlattı.

Ailenin yaptığı suç duyurusu üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

A.E., Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Soruşturma sürüyor.

