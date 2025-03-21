Edirne'de Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri ile baharın gelişine merhaba denildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:28
Edirne'de Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması

Edirne'de Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması

Trakya Üniversitesi, Nevruz Bayramı dolayısıyla eğlenceli bir etkinlik düzenleyerek baharın gelişini kutladı. Balkan Yerleşkesinde gerçekleştirilen buluşma, Nevruz duasıyla başladı.

Rektör Hatipler'den Anlamlı Mesaj

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Nevruz'un Türk milleti için bahar, yenilik ve bayram anlamına geldiğini vurguladı. Hatipler, "Aslında bizim kültürümüzde insanın dostuyla birlikte olduğu her gün ve her an bayramdır. Bizler Nevruz olmasa da Trakya Üniversitesi mensupları olarak burada toplansak, o gün yine bizim için bayram günüdür. Ömrünüz su gibi olsun, Nevruz'unuz kutlu olsun." diyerek birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Tarihçesi ve Gösterilerle Renklendi

Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Armağan Altay ise etkinlikte Nevruz’un tarihçesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Konuşmaların ardından, Hatipler ve rektör yardımcıları tarafından Nevruz ateşi yakıldı ve bu ateşin üzerinden akademisyenler ile öğrenciler atladı.

Etkinlikte ayrıca, çekiçle örste demir dövülmesi ile renkli yumurtaların tokuşturulması gibi geleneksel aktiviteler de yer aldı. Mehter takımının konseri ve halk oyunları ekibi ile Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu üyelerinin gösterileri etkinliğe katılanları coşturdu.

Edirne'de Trakya Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Balkan...

Edirne'de Trakya Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Balkan Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Edirne'de Trakya Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Balkan...

Edirne'de Trakya Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Balkan Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı.

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