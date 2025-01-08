Edirne'de DEAŞ Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de DEAŞ Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan DEAŞ zanlısı D.A. tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1. derecede askeri yasak bir bölgede DEAŞ şüphelisi D.A. gözaltına alındı. D.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimlik Kararı

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini belirtiyor.