Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor

Demirhanlı Göletinin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle ciddi oranda azaldı. Gölet, hayvanların sulanması için kullanılan önemli bir kaynak olmasına rağmen suyun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kuraklık ve etkileri

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Edirne, bu yaz son yılların en şiddetli kuraklığını yaşıyor. Son dönemde kısa süreli sağanak geçişleri görülse de yağışlar su kaynaklarının dolmasını sağlayamadı.

Demirhanlı Göleti'nin su seviyesi, mayıs ayından itibaren yetersiz yağış ve yüksek sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı. Küçük kaynakların da kurumasıyla göletin büyük bölümü tamamen çekildi ve gölet tabanında derin çatlaklar oluştu.

Çiftçilerin ve hayvancılığın durumu

Besiciler, hayvanlarını farklı kaynaklardan sulamaya çalışıyor. Göletin kuruması nedeniyle çevrede bataklık alanlar oluştuğu için hayvanlar yaklaştırılmıyor; bazı hayvanlar çamura saplandı.

Murat Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduklarını belirtti: "Daha önce hiç bu kadar kurak bir dönem geçirmemiştik. 45 yaşındayım ve bu göletin suyunun ilk kez bu kadar azaldığını görüyorum. Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapıyorum. Hayvancılık bu kuraklıktan çok etkilendi. Merada ot yok, göletin suyu da bitmek üzere. Hayvanları normalde burada suluyorduk. Ama şimdi bataklık oluştuğu için hayvanları yaklaştırmıyoruz. Birkaç komşumuzun hayvanları çamura saplandı. Balıklar için dahi oksijen neredeyse kalmamış."

Edirne'nin merkeze bağlı Demirhanlı köyündeki göletin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle ciddi oranda azaldı.