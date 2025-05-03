Edirne'de Dron ile Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Bulundu

Edirne'de Dron Destekli Operasyon

Edirne'de, çalıntı büyükbaş hayvanlar yapılan drone destekli operasyon ile bulundu. 6 büyükbaş hayvanın Enez ilçesi Çataltepe köyünde oturan M.S.'nin ağıldan çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı hemen harekete geçti.

Jandarma Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme timleri, bölgedeki araştırmalarına başladı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, drone teknolojisi kullanılarak bölgenin taranmasıyla hayvanların H.K. ve E.K. tarafından çalındığı tespit edildi.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Yapılan operasyon sonucu, iki şüpheli gözaltına alındı ve çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi. Bu başarılı çalışma, jandarma ekiplerinin suçla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Edirne'de ağıldan çalınan 6 büyükbaş hayvan drone destekli operasyonla bulundu.