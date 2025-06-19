Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göç ile Mücadele

Edirne'de gerçekleştirilen "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında toplam 13 düzensiz göçmen ele geçirildi. Uygulama, Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Denetimler ve Yakalamalar

Olay sırasında 10 ekip ve 40 personel ile otel ve pansiyonlarda denetim yapıldı. Uygulama sonucunda, 8 Cezayir, 3 Filistin ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresine gönderildi.

Operasyona İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı. Bu tür uygulamalar, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve sınır güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 13 düzensiz göçmen yakalandı.