Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 41 düzensiz göçmeni yakaladı. Şehir genelinde düzensiz göçün engellenmesine yönelik yapılan denetimler, uluslararası göç dalgalarının önlenmesi amacıyla devam ediyor.

Denetimlerin Detayları

Meriç, İpsala, Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, Afganistan ve Pakistan kökenli 41 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı bildirildi. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Düzensiz Göçle Mücadele

Güvenlik güçleri, bölgedeki düzensiz göçmen hareketliliğini en aza indirmek için denetimlerine aralıksız devam edecek. Bu tür operasyonların, yasadışı göçle mücadelede önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.