Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalamaları

Edirne'de gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 23 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Düzensiz Göçle Mücadele

Güvenlik birimleri, düzensiz göçün önlenmesi için kent genelinde sürdürdükleri denetimlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Bu kapsamda yapılan kontrollerde, Pakistan ve Afganistan uyruklu göçmenlerin yakalandığı bildirildi.

İşlemler ve İlerleyen Süreç

Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.