Edirne'de El Bab Gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Takdim Edildi

Edirne'de Gazilere Saygı Töreni

Edirne'de, El Bab gazisi Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsmail Çolakoğlu'na Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Tören, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Sezer'den Anlamlı Takdim

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Suriye'nin El Bab bölgesinde 2016 yılında teröristlerin saldırısında yaralanan Çolakoğlu, sahneye davet edildi. Vali Yunus Sezer, Çolakoğlu'na Devlet Övünç Madalyası ve Beratını takdim ederek, aziz şehitlerimizi anmanın önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerden Duygu Dolu Performans

Programda, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bir oratoryo sunuldu. Öğrencilerin performansı sırasında, şehit aileleri gözyaşlarını tutamadı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Katılımcılar

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkanvekili Cenk Ergüden, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumlarının müdürleri ile gaziler katıldı.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, El Bab gazisi Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsmail Çolakoğlu'na Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, El Bab gazisi Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsmail Çolakoğlu'na Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.