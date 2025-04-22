Edirne'de Fuhuş Operasyonunda 4 Tutuklama

Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de gerçekleştirilen bir fuhuş operasyonu, önemli sonuçlarla tamamlandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan bu operasyonun arka planında, fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması yer alıyor. Ekipler, bu amaç doğrultusunda projeli bir çalışma yürütmüş ve etkili bir sonuç almışlardır.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan şüpheliler, adli süreçle ilgili bekleyişine devam ediyor. Ayrıca, operasyon sırasında 6 mağdur kadın da kurtarılarak, güvenli bir ortama alındı.

Bu başarılı operasyon, Edirne'de insan kaçakçılığı ve fuhuşla mücadele çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.