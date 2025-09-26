Edirne'de Gülden Coni'yi Öldüren Sanığa 20 yıl hapis cezası

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi, okul bahçesinde 16 yaşındaki Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık E.A. (15)'ya 20 yıl hapis cezası verdi. Kararda herhangi bir indirim uygulanmadı.

Duruşma ve savunma

Duruşmaya sanık E.A. (15), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada öldürülen Gülden Coni'nin babası Sami, annesi Zehra Coni ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında cinayeti tasarlamadığını, olayın aniden geliştiğini ve olay günü kendini kaybettiğini belirterek "okula Gülden Coni'yi öldürmek için gitmediğini" ileri sürdü. Öldürülenin avukatı ise sanığın en üst düzeyden cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme kararı ve aile tepkisi

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanığa "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası vererek cezada indirim uygulamadı.

Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, dava sonrası yaptığı açıklamada, "Sanığın aldığı ceza 20 sene. 35-40 yaşından sonra cezaevinden çıkacak ve yaşamaya devam edecek. Benim kardeşim toprağın altında. Biliyoruz, hakimin de elinde değil. Hakim verebileceği en üst cezayı vermeye çalıştı. Bu kanunlar bir an önce değişmeli. Benim kardeşimin kanı yerde kaldı. Bizim içimize hiçbir şekilde su serpilmedi." ifadelerini kullandı. Alüzrek, kardeşinin 30 bıçak darbesiyle katledildiğini belirtti.

Anne Zehra Coni de kanunların gereğinin yapıldığını ancak sanığa verilen 20 yıl cezanın içini soğutmadığını söyledi.

Ailenin avukatı Oğuzhan Özcan Altıner, kararın en üst seviye olduğunu, şahsın 15 yaşında olduğu için verilebilecek en yüksek cezanın verildiğini ve herhangi bir haksız tahrik veya iyi hal indirimi uygulanmadığını ifade etti: "Mahkeme zaten verilecek en büyük, en üst hattan cezayı verdi."

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına konuşan Avukat Hilal Duymuş, bir çocuğun cinayete kurban gitmesinin toplumsal sorumlulukları hatırlattığını, çocukların güven içinde büyüyebilmesi için ailelere, eğitim kurumlarına ve topluma görevler düştüğünü vurguladı ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Olayın gelişimi

Olay, 5 Nisan'da Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde meydana geldi. Vatandaşların hareketsiz bir kişiyi gördüğü ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olayın ardından şüpheli E.A. (15) polis ekiplerince gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

