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Edirne'de İBB Çalışanına İnsan Kaçakçılığı Tutuklaması

Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan İBB çalışanı M.D., tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:49
Edirne'de İBB Çalışanına İnsan Kaçakçılığı Tutuklaması

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Skandalı

Edirne'de, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı, M.D., tutuklandı. Olay, 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücülüğünü yapan M.D.'nin, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı.

Olayın Detayları

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, aldığı ihbar doğrultusunda 34 MTK 698 plakalı kamyoneti Avrupa Otoyolu Köseömer Dinlenme Tesisleri'nde durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu toplamda 8 düzensiz göçmen ile bir şişme bot bulundu.

Araç sürücüsü M.D.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ve kullandığı kamyonetin İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ adına kiralandığı belirlendi. Olayın ardından kamyonet, yediemin otoparkına çekildi.

Sürücünün İfadesi ve Tutuklanması

M.D., jandarmadaki ifadesinde ilk kez böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişmanlık duyduğunu açıkladı. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir...

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı.

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir...

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı.

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