Edirne'de İki Çocuk Annesi 46 Yaşında Edebiyat Fakültesi Birincisi Oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi'nde Bulgarca Mütercim Tercümanlık Bölümü'nü birincilikle tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşayan Fahriye Şenuz, 46 yaşında örnek bir başarı öyküsüne imza attı.

Mezuniyet Töreninde Coşku

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 818 öğrenci sevinçle diplomalarını aldı. Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan ve iki çocuk annesi Şenuz, akademik kariyerine olan tutkusunu sergilemek için ikinci üniversitesine başladı.

"Okumanın Yaşı Yoktur"

Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Okumanın yaşı yoktur. Kendini geliştirmek, fark yaratmak, ilim ve irfan sahibi olmak, vatanına ve milletine faydalı olmak için hiçbir zaman geç değildir." diye vurguladı.

Dil Öğrenmenin Faydaları

Edirne'de yaşamanın avantajıyla Bulgarca öğrenme fırsatını değerlendiren Şenuz, bu süreçte Bulgarca ve Rusça öğrendiğini, ayrıca İngilizce ve Almancasını geliştirdiğini aktardı. "Yeni diller öğrenmek bana sadece kelimeler değil, kültürler kazandırdı. Gittiğim ülkelerde ana dili konuşmak bana gurur verdi, kendimi bir dünya insanı gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

Örnek Bir Figür

Azmiyle çocuklarına ve çevresine örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Şenuz, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler tarafından tebrik edilerek başarı belgesi ile onurlandırıldı.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Bulgarca öğrenmek için ikinci üniversitesine başlayan 46 yaşındaki Fahriye Şenuz, Edebiyat Fakültesini birincilikle bitirerek mezuniyet töreninde büyük gurur yaşadı. Şenuz, mezuniyet töreninde konuşma yaptı.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Bulgarca öğrenmek için ikinci üniversitesine başlayan 46 yaşındaki Fahriye Şenuz, Edebiyat Fakültesini birincilikle bitirerek mezuniyet töreninde büyük gurur yaşadı. Şenuz, mezuniyet töreninde konuşma yaptı.