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Edirne'de İlkokul Öğrencilerine Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Edirne'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programıyla 717 öğrenci sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 14:04
Edirne'de İlkokul Öğrencilerine Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Edirne'de Sağlıklı Yaşam İçin Önemli Adım

Edirne'de gerçekleştirilen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programı sayesinde 717 ilkokul öğrencisine sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla eğitim verildi. Bu program, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirildi.

Eğitim Süreci

Şükrüpaşa İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, teorik ve pratik eğitimler alarak bilgiler edindi. Sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite gibi konularla ilgili bilgiler aile hekimliği ve 112 istasyonu ile UMKE çadırında arkadaşlarıyla paylaşıldı. Öğrencilerin acil yardım, kalp masajı ile ilgili paylaştıkları bilgiler izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Vali Yunus Sezer'den Destek Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilerin standlarını gezerek tebrik etti. Vali Sezer, çocuklara sağlıklı yaşam bilincini aşılamak üzere başlatılan bu önemli çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Ağaç yaşken eğilir” ifadesini kullandı. Sağlıklı yaşam bilgilerinin küçük yaşlarda öğretilmesinin önemine vurgu yaptı.

Sezer, sağlıklı beslenme, ilk yardım ve spor alanlarında verilen eğitimler için İl Sağlık Müdürlüğü personeline ve öğretmenlere teşekkür etti. “Bu faaliyetler tüm okullarımızda devam edecektir” dedi.

Programın Katılımcıları

Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve birçok sağlık personeli ile öğretmen katıldı.

Edirne'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında 717 öğrenciye sağlıklı yaşam...

Edirne'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında 717 öğrenciye sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim verildi.

Edirne'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında 717 öğrenciye sağlıklı yaşam...

Edirne'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında 717 öğrenciye sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim verildi.

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