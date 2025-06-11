Edirne'de İri Çeribaşı Kirazlarının Hasadı Başladı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyü, bu yılki kiraz hasadına başlamış bulunuyor. İri yapısı ve eşsiz lezzetiyle dikkat çeken Çeribaşı kirazı, büyük ölçüde Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

300 Ton Kiraz Hedefleniyor

Köyde yaklaşık 500 dekarda ekili kiraz ağaçlarının hasadı süresince yaklaşık 15 gün boyunca devam edecek. Bu sezon yaklaşık 300 ton kiraz toplanması hedefleniyor.

Yerli Üretim ve Yüksek Rekolte

Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç, bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade etti. Meriç, köylerinde kaliteli üretim yapıldığını vurgulayarak, "Bu yıl rekoltemiz oldukça yüksek. Şu an köyümüzde 3 ihracatçı firma kiraz alımı yapıyor. Türkiye genelinde zirai don etkili olmuştu ancak bölgemiz bu durumdan etkilenmedi. Hasat süreci bereketli şekilde devam ediyor. Bugünlerde kirazın kilogram fiyatı 250 ila 300 lira arasında değişiyor" dedi.

İhracat ve Çiftçi Destekleri

Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (KÖY-KOOP) Başkanı Ahmet Erken de üretilen kirazların büyük bölümünün Avrupa pazarına gönderildiğini belirterek, "Emeği geçen tüm çiftçilerimizi kutluyor, bereketli bir sezon diliyoruz" ifadesini kullandı.

İhracatçı firma yetkilisi Ramazan Erdoğan ise Çeribaşı kirazının Avrupa ülkelerinden yoğun talep gördüğünü dile getirdi.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde, büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilen "Çeribaşı" kirazının hasadına başlandı. Köyde yaklaşık 500 dekarda ekili kiraz ağaçlarında süren hasat mesaisinin 15 gün devam etmesi bekleniyor. Bu sezon yaklaşık 300 ton kiraz toplanması hedefleniyor.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde, büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilen "Çeribaşı" kirazının hasadına başlandı. Köyde yaklaşık 500 dekarda ekili kiraz ağaçlarında süren hasat mesaisinin 15 gün devam etmesi bekleniyor. Bu sezon yaklaşık 300 ton kiraz toplanması hedefleniyor.