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Edirne'de Jandarma Mehteran Birliği Harika Konser Verdi

Edirne'de Jandarma Mehteran Birliği, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla unutulmaz bir konser verdi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:54
Edirne'de Jandarma Mehteran Birliği Harika Konser Verdi

Edirne'de Mehteran Konseri Coşkusu

İstanbul’un fethinin 572. yılı anısına, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Edirne'de muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Etkinlik, Edirne Valiliği tarafından düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı çerçevesinde, Lozan Anıtı Meydanı'nda yapıldı.

Çalınan Marşlarla Tarih Sesi Sedası

Mehteran Birliği, konser boyunca dinleyicilere "Devlet Marşı", "Yelkenler Biçilecek", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Fetih Marşı", "Ceddin Deden", "Buna Er Meydanı Derler", "Çıkayım Gideyim Rumeli'ne", "Estergon Kalası", "Bu Bayrak" ve "Hücum Marşı" gibi eserlerle tarihin derinliklerine yolculuk yaptı. Yaklaşık yarım saat süren bu etkileyici performans, seyircilerden büyük ilgi gördü; birçok vatandaş, mehteran birliğinin çaldığı marşlara zaman zaman eşlik etti.

Temsili Fetih Yürüyüşü Heyecanı

Konserin ardından mehteran takımıyla birlikte temsili yeniçeriler ve leventler, Meriç Köprüsü önünde toplandı. Grup, köprüyü yürüyerek geçerken, temsili yeniçerilerinden bazıları, İstanbul’un fethinde önemli bir rol üstlenen şahi toplarının replikalarını taşıyan tahta arabaları çekti. Bu gösteri, etkinliğin coşkusunu artırdı.

Program kapsamında akşam saatlerinde büyük bir fetih yürüyüşü gerçekleştirilecek ve tarihi anlar yaşanacak. Edirne, bu anlamlı etkinlikle beraber her zamankinden daha fazla tarihe tanıklık ediyor.

İstanbul’un fethinin 572. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Edirne'de...

İstanbul’un fethinin 572. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi. Konserin ardından mehteran takımı ile birlikte temsili yeniçeri ve leventler, Meriç Köprüsü'nden yürüdü. Temsili yeniçerilerinden bazıları İstanbul’un fethinde büyük rol oynayan şahi toplarının replikalarını taşıyan tahta arabaları çekerek yürüyüşte yer aldı.

İstanbul’un fethinin 572. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Edirne'de...

İstanbul’un fethinin 572. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi. Konserin ardından mehteran takımı ile birlikte temsili yeniçeri ve leventler, Meriç Köprüsü'nden yürüdü. Temsili yeniçerilerinden bazıları İstanbul’un fethinde büyük rol oynayan şahi toplarının replikalarını taşıyan tahta arabaları çekerek yürüyüşte yer aldı.

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