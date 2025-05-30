Edirne'de Kadınlar Çevre Temizliği ve Dostluk Maçı Düzenledi

Edirne'de Çevre Temizliği ve Spor Bir Araya Geldi
Edirne'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çevre temizliği yapan kadınlar ardından bir dostluk maçı gerçekleştirdi.
Çevre Haftası kapsamında organize edilen etkinlikte, müdürlüğün kadın personelinden oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı, Karaağaç Mahallesi girişinde bir araya gelerek çevre temizliği yaptı. Etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katılarak sporcularla birlikte atık topladı.
Dostluk Maçı Ve Çevre Bilinçlendirmesi
Temizlik faaliyetinin ardından Zafer Tangör Stadı "Her yıl okyanuslarımıza 11 milyon tondan fazla plastik karışmaktadır. Tek kullanımlık plastiklerin çoğu geri dönüştürülemediği için çöplüklerde toplanmakta, daha da kötüsü okyanuslarımıza karışmaktadır. Plastik, suya girdiğinde mikro plastiklere dönüşerek deniz canlıları tarafından yutulmakta ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Geri dönüşümü mümkün olmayan tek kullanımlık plastiklerden uzak durmalıyız. Unutmayalım ki hepimizin sadece bir dünyası var." Müdür Sarı, etkinliğe katkıda bulunan Karaağaç Arda Spor Kulübü yönetimine de teşekkür etti. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da, plastik madde ile mücadele ve çevre temizliğinin önemine vurgu yaparak organizasyona katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Etkinlik sonunda, sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi. Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.
"Her yıl okyanuslarımıza 11 milyon tondan fazla plastik karışmaktadır. Tek kullanımlık plastiklerin çoğu geri dönüştürülemediği için çöplüklerde toplanmakta, daha da kötüsü okyanuslarımıza karışmaktadır. Plastik, suya girdiğinde mikro plastiklere dönüşerek deniz canlıları tarafından yutulmakta ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Geri dönüşümü mümkün olmayan tek kullanımlık plastiklerden uzak durmalıyız. Unutmayalım ki hepimizin sadece bir dünyası var."
Müdür Sarı, etkinliğe katkıda bulunan Karaağaç Arda Spor Kulübü yönetimine de teşekkür etti.
Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da, plastik madde ile mücadele ve çevre temizliğinin önemine vurgu yaparak organizasyona katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.
Etkinlik sonunda, sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.
Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.