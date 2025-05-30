Edirne'de Kadınlar Çevre Temizliği ve Dostluk Maçı Düzenledi

Edirne'de Çevre Temizliği ve Spor Bir Araya Geldi

Edirne'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çevre temizliği yapan kadınlar ardından bir dostluk maçı gerçekleştirdi.

Çevre Haftası kapsamında organize edilen etkinlikte, müdürlüğün kadın personelinden oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı, Karaağaç Mahallesi girişinde bir araya gelerek çevre temizliği yaptı. Etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katılarak sporcularla birlikte atık topladı.

Dostluk Maçı Ve Çevre Bilinçlendirmesi