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Edirne'de Kafe ve Restoranlarda Sigara Denetimi Gerçekleştirildi

Edirne'de yapılan sigara denetimlerinde, 30 işletme kontrol edildi ve yasayı ihlal eden 4 işletmeye ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:20
Edirne'de Kafe ve Restoranlarda Sigara Denetimi Gerçekleştirildi

Edirne'de Sigara Denetimleri Sıklaşıyor

Edirne’de, kafe ve restoranlarda sağlık konusunda farkındalık artırmak amacıyla sigara denetimleri gerçekleştirildi. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen çapraz denetleme ekipleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla başlatılan denetimler çerçevesinde 30 işletmeyi kontrol etti.

Cezalar Uygulandı

Denetim sırasında sigara yasağına uyulup uyulmadığı incelendi ve yasağa uymayan 4 işletmeye ceza kesildi. Bu denetimlerin, tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine yapıldığı belirtildi.

Çalışanlar Denetimlerden Memnun

Kafe çalışanı Kerem Çağlayan, denetimlerin artarak devam etmesini desteklediğini vurgulayarak, “Bizde bu konuda hassasız. İnsanların daha sağlıklı ortamda oturmasını temenni ederiz. Denetimlerin artmasını destekliyorum.” dedi.

Diğer bir kafe çalışanı Esra Sevinç de, denetimlerin süreklilik göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Denetimlerin, işletmelerin sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmaları açısından önemli olduğunu ifade etti.

Edirne'de Kırklareli'nden gelen çapraz denetleme personelleri, kafe ve restoranlarda sigara...

Edirne'de Kırklareli'nden gelen çapraz denetleme personelleri, kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştirdi.

Edirne'de Kırklareli'nden gelen çapraz denetleme personelleri, kafe ve restoranlarda sigara...

Edirne'de Kırklareli'nden gelen çapraz denetleme personelleri, kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştirdi.

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