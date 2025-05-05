Edirne'de Kakava-Hıdırellez Coşkusu Dört Gün Sürecek

Edirne'de, baharın müjdecisi olan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, renkli ve coşkulu görüntülerle sürüyor. Türkiye'nin en büyük Kakava-Hıdırellez kutlamalarına ev sahipliği yapan Edirne'de, bu yıl etkinlikler ilk kez dört güne yayılarak kutlanıyor.

Geçmiş yıllarda 5 Mayıs akşamı Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan ve 6 Mayıs sabahı Tunca Nehri kenarındaki ritüelle sona eren gelenek, bu yıl hafta sonunu da kapsayacak şekilde yeniden planlandı.

Cumartesi ve pazar günleri Sarayiçi'nde düzenlenen müzik ve eğlence programları, kente gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Şehrin dört bir yanında şenlik havası hâkimken, katılımcılar Selimiye Meydanı, Meriç Köprüsü civarı, Tahmis Meydanı ve Saraçlar Caddesi gibi mekanlarda Roman müzik gruplarının ritimlerine eşlik ederek dans ediyor.

Çiçek taçları takan katılımcılar, renkli giysileri ve neşeli halleriyle cadde ve sokakları renklendirirken, kutlamaların en önemli anlarından biri olan Kakava ateşi bu akşam Sarayiçi'nde yakılacak.

Kent protokolünün kortej eşliğinde alana gelmesinin ardından dev ateş, barış, sevgi, bereket ve huzur dilekleriyle tutuşturulacak. Ayrıca alanda geç saatlere kadar konserler ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Kakava ritüelleri, yarın da devam edecek. Tan yeri ağarmadan Sarayiçi'ne gelenler, Tunca Nehri'nde yüzlerini yıkayarak, nehre dilek atacak ve bölgedeki ağaçlardan topladıkları dalları bereket getirmesi umuduyla evlerinin kapılarına asacak.

Baharın gelişini simgeleyen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Baharın gelişini simgeleyen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.