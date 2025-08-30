Edirne'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza detayları

34 NIS 083 plakalı kamyonun sürücüsü M.Ö., ilçe girişindeki kavşakta 55 ACF 479 plakalı otomobilin sürücüsü M.V. idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Müdahale ve yaralılar

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden M.V. ile aynı araçtaki E.B.S. ve A.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

