Edirne'de Kaza: Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı — Görüntüler Kamerada

Edirne'de İstasyon Mahallesi Güney Çevre Yolu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı; otomobil sürücüsü araç bırakıp kaçtı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:07
Edirne'de sürücü araç bırakıp kaçtı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstasyon Mahallesi Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, 34 GNM 22 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 17 ABJ 349 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcu, araçlarından inerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ile otomobil sürücüsünün aracı bırakarak kaçma anı, güvenlik kamerasınca kayda geçti.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

