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Edirne'de Kovalamaca: 'Dur' İhtarı Sonrası Sürücü Yakalandı

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca ile yakalandı. Araçtan inen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:14
Edirne'de Kovalamaca: 'Dur' İhtarı Sonrası Sürücü Yakalandı

Edirne'de, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Olay, şehir girişindeki kontrol noktasında meydana geldi.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 KIY 128 plakalı otomobili durdurmak için müdahale etti. Ancak sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Şehir içindeki kovalamaca devam ederken, sürücü Şevki Arman Caddesi'nde yakalandı. Kovalamaca sırasında araçtan bir şüphelinin indiğini tespit eden ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını kullanarak, Türkmenistan uyruklu şüpheli E.B'yi kısa süre içinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.

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