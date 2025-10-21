Edirne'de Kreşte Skandal: 3 Yaşındaki Çocuğun Öğretmen Tarafından Isırıldığı İddiası

Edirne'de bir özel kreşte, 3 yaşındaki kız çocuğunun öğretmeni tarafından ısırıldığı iddiası üzerine baba şikâyetçi oldu; Aile ve Sosyal Hizmetler inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 16:21
Edirne'de Kreşte Tartışma: Öğretmen Isırığı İddiası

Olay ve Şikâyet

Edirne'de bir özel kreşte, 3 yaşındaki kız çocuğunun öğretmeni tarafından ısırıldığı iddiası aileyi harekete geçirdi. Olayı anlatan baba Y.K, kızını almaya gittiğinde çocuğun ağladığını fark etti.

Baba ile konuşan çocuğun kolunu göstermesi üzerine, burada morluk ve ısırılma izi olduğunu gördü. Bunun üzerine Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, kızının kurum içinde uyuduğu sırada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını öne sürerek kreş öğretmeni N.D'den şikâyetçi oldu.

Soruşturma Başlatıldı

İddia üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından söz konusu kreşte inceleme başlatıldı. Kurum yetkililerinin yapacağı inceleme sonrası olayla ilgili adli ve idari süreçlerin takip edileceği bildirildi.

Edirne'deki 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan özel bir kreşte grup sorumlusu...

Edirne'deki 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan özel bir kreşte grup sorumlusu olarak görevli çocuk bakıcısı kadın tutuklandı.

