Edirne'de Lalapaşa ve Büyüköğünlü Göletlerinde Su Seviyesi Kritik Düşüş

Lalapaşa ve Büyüköğünlü göletlerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle hazirandan beri düştü; çiftçiler hayvanlarına tankerle su taşımak zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:17
Edirne'de Lalapaşa Göleti ile ilçeye bağlı Büyüköğünlü köyündeki Büyüköğünlü Göleti'nin su seviyeleri, kuraklık ve yüksek sıcaklıklara bağlı buharlaşma nedeniyle haziran ayından itibaren belirgin biçimde azalmaya başladı.

Kuraklığın yaygın etkileri

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı kentte, su kaynaklarının seviyesi düşmeye devam ediyor. Tarımsal sulama ve hayvanların su ihtiyacının karşılandığı bu göletlerdeki azalma, hem üretimi hem de günlük su kullanımını tehdit ediyor.

Öztürk'ün değerlendirmesi

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, gazetecilere bölgedeki durumu anlattı: "Bu yıl çok az yağış aldık. Son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Bununla beraber sıcaklıklar da çok yüksek seyrediyor. Yaz aylarında 40 derecelerin üzerini gördük. Bunun üretime etkilerini yaşadık, ayçiçeği ve buğdayda verimler düştü."

Öztürk, kuraklığın su kaynaklarını tehdit ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "İlçemizde Lalapaşa ve Büyüköğünlü göletlerinde su seviyesi azaldı. Bunun yanında diğer köylerdeki göletlerde yüzde 80'e yakın kuruma varan durum söz konusu. Çiftçilerimiz meradaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor. Kuraklık nedeniyle bazı köylerde içme suyu sıkıntıları baş gösterdi. Bu yıl yeterli yağmur ve kar yağışı almazsak üretim bir yana çok ciddi içme suyu sıkıntıları yaşanacaktır. Tek beklentimiz yağışların bir an önce gelmesi."

Uyarı ve öneriler

Öztürk ayrıca hem tarımda hem de günlük tüketimde suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi. Yetkililer ve üreticiler, olası su krizine karşı önlem almanın önemine dikkat çekiyor.

Edirne'deki Lalapaşa ve Büyüköğünlü (fotoğrafta) göletlerinin su seviyesi, kuraklık ve sıcaklara...

Edirne'deki Lalapaşa ve Büyüköğünlü (fotoğrafta) göletlerinin su seviyesi, kuraklık ve sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle azaldı.

