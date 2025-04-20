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Edirne'de Meriç Nehri'nde Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Edirne'de kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi Meriç Nehri'nde bulundu. Arama kurtarma çalışmaları detaylarıyla ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 21:47
Edirne'de Meriç Nehri'nde Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Edirne'de Üzücü Olay: Meriç Nehri'nde Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cansız bedeni bulundu. Olay, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkiinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

İki çocuk, yüzmek için nehre girdi ve bir süre sonra, çocuklardan biri gözden kayboldu. Arkadaşını göremeyen diğer çocuk, çevredekilerden yardım isteyerek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Arama çalışmaları, ekiplerin botlarla nehirde gerçekleştirdiği kapsamlı bir operasyonla başladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya da çalışmaları yakından takip etti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler de arama çalışmalarına katıldı.

Dalgıç polisler yapılan yoğun çalışmanın ardından Ege İshak Karafidan'ın cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cesedi sudan çıkarıldıktan sonra ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olay sırasında çocuğun ailesinin, olay yerinde sinir krizi geçirdiği bildirildi. Bu trajik olay, bölgedeki halkı da derin bir üzüntüye boğdu.

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma...

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma...

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

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