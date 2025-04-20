Edirne'de Meriç Nehri'nde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Edirne'nin Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen bir çocuğun bulunması amacıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkiinde, yüzmek için nehre giren iki çocuktan biri bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşının sudan çıkmadığını fark eden diğer çocuk, çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama ekipleri, botlarla nehirde arama çalışması başlattı.

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.