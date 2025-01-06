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Edirne'de Muhtar, Hizmet Binası İçin Oturma Eylemi Düzenledi

Edirne'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, hizmet binası talebiyle oturma eylemi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:25
Edirne'de Muhtar, Hizmet Binası İçin Oturma Eylemi Düzenledi

Edirne'de Muhtardan Eylem

Edirne'nin Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, talep ettiği muhtarlık hizmet binasının yapılmadığı gerekçesiyle oturma eylemi gerçekleştirdi. Hacı Arif Ağa Sokak'ta gazetecilere açıklama yapan Özgünden, muhtarlık hizmetlerini 6 yıldır kiraladığı dükkanda sürdürdüğünü ifade etti.

6 Yıldır Kirada

Belediyeden geçmiş dönemlerde muhtarlık binası talep ettiğini belirten Özgünden, “Muhtarlık binasının kirasını 6 senedir ödüyorum. Benim de asgari ücret kadar bir maaşım var, başka bir gelirim de yok. Bir tek emekli maaşım var, gücüm bu kadarına yetiyor. Hiçbir yardım da yapılmıyor.” dedi.

Belediye Başkanı'nın Teklifini Reddetti

Özgünden, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın dükkan kirasını belediye olarak ödemek üzere öneride bulunduğunu, ancak mahalleye muhtarlık binası kazandırmak istediği için bu teklifi geri çevirdiğini dile getirdi.

Yardım Kampanyası Düşünüyor

Muhtarlık binası için yardım kampanyası başlatabileceğini belirten Özgünden, “Buranın temeli 3 Aralık'ta atıldı. 5 Aralık'ta Babademirtaş Mahallesi Muhtarlığı'nın açılışı için buraya apar topar bir günde zemin hazırladılar ve ‘Bak, sana da yapacağız burayı,’ dediler.” şeklinde konuştu.

Muhtarlar Destek Verdi

Özgünden, muhtarlığın yapılacağı alanda oturma eylemi gerçekleştirdi. Eyleme, Sarıcapaşa Mahallesi Muhtarı Ercan Sert de destek verdi.

Edirne Belediyesi'nden Açıklama

Öte yandan Edirne Belediyesi yetkilileri, temeli atılan muhtarlık binasının ilerleyen günlerde yapılacağını açıkladı.

Edirne'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, talep ettiği hizmet binasının yapılmadığı...

Edirne'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, talep ettiği hizmet binasının yapılmadığı gerekçesiyle oturma eylemi gerçekleştirdi.

Edirne'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, talep ettiği hizmet binasının yapılmadığı...

Edirne'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, talep ettiği hizmet binasının yapılmadığı gerekçesiyle oturma eylemi gerçekleştirdi.

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