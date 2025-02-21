Edirne'de Müstakil Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Sercan K.'ye ait evde bilinmeyen bir sebepten çıktı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:21
Edirne'de Müstakil Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de Müstakil Ev Yangını

Edirne'nin Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde gerçekleşen yangın, bir müstakil evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın, Sercan K.'ye ait evde bilinmeyen bir nedenle patlak verdi. Olayın hemen ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama meydana geldi

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken evde küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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