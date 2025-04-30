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Edirne'de Mutlu Aile ve Başarılı Çocuk Yetiştirmenin Sırları Anlatıldı

Canten Kaya, Edirne'de düzenlenen etkinlikte mutlu aile ve başarılı çocuk yetiştirmenin önemi hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:31
Edirne'de Mutlu Aile ve Başarılı Çocuk Yetiştirmenin Sırları Anlatıldı

Edirne'de Mutlu Aile ve Başarılı Çocuk Yetiştirmenin Sırları

İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya, Edirne'de "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşide, mutlu aile ve başarılı çocuk yetiştirmenin püf noktalarını paylaştı.

Eş İlişkisi ve Ailenin Mutluluğu

Kaya, ailelerin bilinçlenmesine olan ihtiyacı vurgulayarak, özellikle son zamanlarda evlenmek istemeyen bireylerin ve boşanan çiftlerin sayısının arttığını ifade etti. Bu bağlamda, Türkiye’nin farklı illerinde aile bilinçlendirme programları düzenlendiğini belirtti.

“Eşlerin birbiriyle olan ilişkisi, ailenin mutluluğu açısından büyük önem taşıyor. Başta eşimizle olan ilişkimiz güzelleşmeli. Eşimize hediye almak, ona güzel sözler söylemek ve birlikte zaman geçirmenin evliliği daha da güzelleştireceğini unutmamalıyız. Mutlu ailede çocuklarımızın başarısının da yükseldiğini gözlemliyoruz” diyen Kaya, bu konunun altını çizdi.

Çocuklara Rol Model Olmak

Kaya, çocukların büyürken anne ve babalarını rol model aldığını hatırlatarak ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ailelere çocuklarını yetiştirme konusunda bazı önemli tavsiyelerde bulunan Kaya, “Çocuklarınıza rol model olun. Biz çocuklarımızdan daha fazla telefonla ilgileniyoruz ve daha fazla televizyon izliyoruz. Ne yaparsak çocuklarımız da aynısını yapıyor. Önce örnek anne baba olmamız lazım” dedi.

Ayrıca, kendi hayatından örnekler vererek hayalleri olan çocukların daha başarılı olduğunu belirten Kaya, anne ve babaların kendilerine çekidüzen vermesinin önemini de vurguladı.

Teşekkür ve Hediye Töreni

Söyleşi sonunda Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, düzenlenen etkinlikte Kaya'ya teşekkür etti. Etkinlik sonrasında Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Kaya'ya Selimiye Camisi'nin yer aldığı özel bir tablo hediye etti.

İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya (fotoğrafta), Edirne'de mutlu aile ve başarılı çocuk...

İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya (fotoğrafta), Edirne'de mutlu aile ve başarılı çocuk yetiştirmenin püf noktalarını anlattı.

İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya (fotoğrafta), Edirne'de mutlu aile ve başarılı çocuk...

İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya (fotoğrafta), Edirne'de mutlu aile ve başarılı çocuk yetiştirmenin püf noktalarını anlattı.

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