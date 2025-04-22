Edirne'de Öğrenciler Vali Sezer'e Tezahürat Etti

Edirne'de Öğrencilerden Vali Sezer'e Coşkulu Destek

Edirne'de düzenlenen bir etkinlikte, Vali Yunus Sezer'den okullarına saha sözü alan öğrenciler, mutluluklarını tezahüratlarla dile getirdi.

Vali Sezer, Mahalle Ligi'nde final karşılaşmasını izlemek üzere Şükrüpaşa Atletizm Sahası'na gitti. Öğrenciler, Vali Sezer'i Türk bayraklarıyla karşıladı ve etrafını sardı. Bazı öğrenciler, okullarına ikinci bir saha, bazılarıysa yeni bir saha yapılmasını talep etti.

Öğrenciler, Vali Sezer'den aldıkları olumlu yanıtla coşkuya kapıldı. Bir öğrenci, "Bugün benim en mutlu günüm." derken, başka bir öğrenci "Büyüksün Valim." ifadeleriyle sevincini paylaştı.

Vali Sezer, öğrencilerin taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Edirne'de katıldığı programda Vali Yunus Sezer'den okullarına saha sözü alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.