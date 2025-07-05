Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Yangın Söndürüldü

Edirne'nin Enez ilçesinde, Büyükevren köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin etkili müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgede paniğe yol açtı. İhbar üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Müdahale Çalışmaları

Alevlere karşı, yangın söndürme helikopterinin yanı sıra çok sayıda arazöz, su tankeri ve personel mobilize edildi. Ekiplerin sahada gösterdiği özverili çalışmanın ardından yangın başarılı bir şekilde söndürüldü.

Soğutma ve Tespit Çalışmaları Sürüyor

Yangın sonrası bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin gayretleri sayesinde can ve mal kaybının önüne geçildiği bildirildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.