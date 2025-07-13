Edirne'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mahmutköy yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü bildiriliyor.

Olayın hemen ardından Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ayrıca, çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye destek gönderdi.

Müdahalelere havadan destek veren helikopter ve uçaklar da alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.