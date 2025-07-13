DOLAR
40,18 -0,09%
EURO
46,87 0,34%
ALTIN
4.348,76 -0,28%
BITCOIN
4.765.544,19 0,45%

Edirne'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Edirne'nin Keşan ilçesindeki orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 21:10
Edirne'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mahmutköy yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü bildiriliyor.

Olayın hemen ardından Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ayrıca, çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye destek gönderdi.

Müdahalelere havadan destek veren helikopter ve uçaklar da alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın; 3 Kişi Dumandan Etkilendi
3
Mersin'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
4
Ankara'daki 26 Katlı Binada Korkunç Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Konya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Kocaeli'de Defnedildi
6
Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa'da Muhteşem Bir Konser Verdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!