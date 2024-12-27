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Edirne'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı

Edirne'de bir otomobilin çarptığı lise öğrencisi M.K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:02
Edirne'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı

Edirne'de Trafik Kazası: Lise Öğrencisi Yaralandı

Edirne'de, Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, bir lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazaya, Z.T.'nin kullandığı 22 ABS 838 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan M.K. isimli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisine çarpması sebep oldu.

Olay Yerinde Sağlık Ekipleri Harekete Geçti

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, hemen müdahale etmek için harekete geçti. Olayın tanıkları, öğrencinin yakınlarının gözyaşlarını tutamadıklarını ifade etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirmesinin ardından, M.K., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafikte Kısa Süreli Aksama

Kaza nedeniyle sabah saatlerinde trafikte kısa süreli bir aksama yaşandı. Polis ekipleri, kazanın güvenli bir şekilde araştırılması için önlemler aldı.

Edirne'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay...

Edirne'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay...

Edirne'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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