Edirne'de Pastane Yangını Söndürüldü — Elektrik Panosundan Çıktı

Kocasinan Mahallesi'ndeki imalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Edirne'de, Kocasinan Mahallesindeki bir pastanenin imalathane bölümünde elektrik panosundan yangın çıktı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle pastanede maddi hasar oluştu. Ekipler ayrıca içeride biriken dumanı tahliye etmek için çalışma yaptı.

Edirne'de bir pastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.