Edirne'de Pastane Yangını Söndürüldü — Elektrik Panosundan Çıktı

Edirne Kocasinan Mahallesi'nde bir pastanenin imalathanesinde elektrik panosundan çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 23:28
Kocasinan Mahallesi'ndeki imalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Edirne'de, Kocasinan Mahallesindeki bir pastanenin imalathane bölümünde elektrik panosundan yangın çıktı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle pastanede maddi hasar oluştu. Ekipler ayrıca içeride biriken dumanı tahliye etmek için çalışma yaptı.

