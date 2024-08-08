Edirne'de PKK Üyesi Yakalandı

Edirne'de Terör Operasyonu
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi bir şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Operasyonda Gözaltı
Askeri yasak bölgedeki operasyon sırasında, terör örgütü PKK mensubu olarak bilinen A.C. isimli zanlı, Yunanistan'a geçme girişiminde bulunurken güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Suçlamalar ve İşlemler
Gözaltına alınan A.C.'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin, şüpheliye yönelik işlemleri devam etmektedir.