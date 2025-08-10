DOLAR
Edirne'de Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 55 Bin Lira Ceza

Edirne'de trafik denetiminde polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 55 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 10:37
Edirne'de gerçekleşen bir trafik denetimi sırasında, polisten kaçan bir motosiklet sürücüsüne 55 bin lira ceza kesildi. Denetim, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımı ile Zübeyde Hanım Caddesi'nde yapıldı.

Denetim esnasında sürücüler ve araçlar detaylı bir şekilde sorgulandı. Bu sırada bir motosiklet sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak denetim noktasından hızla uzaklaştı. Kaçan sürücü, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir takip sonucunda kısa sürede yakalandı.

Sürücü U.Y.'ye uygulanan 55 bin lira ceza ile birlikte, denetim kapsamında toplam 125 kişi ve 79 araç sorgulanmış, 7 sürücüye idari işlem yapılmıştır.

