Edirne'de Şafak Operasyonu: 26 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Şafak Operasyonu Gerçekleşti

Edirne'de sosyal medya üzerinden silah veya kesici alet paylaşan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen 'şafak' operasyonunda, 26 gözaltı haberi alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasaklı maddeleri paylaşan zanlıları yakalamak üzere harekete geçti.

Özel Harekat Timleri de Operasyonun İçindeydi

Yaklaşık 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyona, özel harekat timleri de destek verdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlar, belirli güzergahtaki bazı yolların denetimiyle de desteklendi, araçlar arandı.

Yakalanan Şüphelilerden Bazılarını Ele Geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 7 fişek, 2 bıçak ve yaklaşık 10 gram esrar bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürü'nden Güvenlik Vurgusu

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, operasyon öncesi yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat görev başında olduklarını belirtti. Karaburun, ''Halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için her an görevdeyiz. Edirne'de hiçbir kanunsuzluğa müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

Karaburun ayrıca, Edirne halkının daha güvenli bir kentte yaşaması için polisin kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik "şafak" operasyonu düzenlendi.

Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik "şafak" operasyonu düzenlendi.