Edirne'de Sağanak Yağış Ağaç Devrilmesine ve Trafik Aksamalarına Neden Oldu

Edirne'de Şiddetli Sağanak Yağış Etkili Olmaya Devam Ediyor

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuz etkilere yol açtı. Yağmurun etkisiyle ağaçlar devrilirken, hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Ağaç Devrildi, Trafikte Aksamalar Yaşandı

Kent Ormanı'ndaki bir ağaç, Lozan Caddesi'ne devrildi ve yolun büyük bir bölümünü kapladı. Bu durum, trafikte bir süre aksamalara neden oldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri, gerekli önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.

Belediye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Belediye ekipleri, devrilen ağacı hızlı bir şekilde kesip kaldırarak yolu trafiğe açtı. Ancak, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri ile çukurlar oluştu. Şerif Bilgen Caddesi'nde bir otomobilin ön tekerleği, yol üzerinde oluşan çukura girdi ve araç, polis ekiplerinin yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Yağışların Devamı Bekleniyor

Edirne'de hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü bu günlerde, yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Kentte yaşayanların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

Edirne'de şiddetli sağanak nedeniyle Kent Ormanı'ndaki bir ağaç Lozan Caddesi'ne devrildi. Yolun büyük bölümünü kapatan ağaç nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı, trafik ekipleri caddede önlem aldı.

Edirne'de şiddetli sağanak nedeniyle Kent Ormanı'ndaki bir ağaç Lozan Caddesi'ne devrildi. Yolun büyük bölümünü kapatan ağaç nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı, trafik ekipleri caddede önlem aldı.