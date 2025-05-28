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Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkileyerek su birikintileri oluşturdu.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 20:19
Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağışların etkisiyle yer yer su birikintileri oluştu. Bu durum, polis ekiplerinin sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandıklarından dolayı otobüs duraklarında yağışın durmasını beklemek zorunda kaldı.

Bugün Edirne'de hava sıcaklığı 18 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar, sağanağın aralıklarla devam edeceğini öngörüyor.

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini...

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini...

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

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