Edirne'de Şef Adayları, Osmanlı Reçetesiyle Gül Reçeli Hazırladı

Edirne'de Osmanlı Usulü Gül Reçeli Yapıldı

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Edirne güllerinden Osmanlı reçetesine uygun gül reçeli hazırladı. Etkinlik, Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, ünlü Edirneli şef Hasan Çetin ile birlikte gül reçeli yapıldı. Osmanlı döneminden gelen bir tarifle hazırlanan gül reçeli, katılımcılara sunuldu.

Etkinliğin Önemi ve Hazırlık Süreci

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk Mutfağı Haftası'nı bu lezzetli etkinlik ile taçlandırdıklarını ifade etti. Öğrenciler, kentte yetiştirilen gülleri toplayarak reçel yapımı için hazırladılar. Soytürk, "Tarihte Edirne Sarayı'nda yetişen güllerden yapılan bu reçel, geleneksel lezzetlerimizi gün yüzüne çıkarmak amacıyla hazırlanıyor." dedi.

Şef Hasan Çetin ise gül reçeli yapımında kullanılan malzemeleri açıkladı. Gül yaprağı, limon suyu, şeker ve su kullanarak gül reçelinin hazırlanmasında izlenen adımları aktardı.

Çetin, "Öncelikle topladığımız güllerin beyaz kısımlarını ayırıyoruz. Ardından gülleri yoğurduktan sonra limon ve şekeri ekleyip karıştırarak 3 gün mayalanmaya bırakıyoruz. Tencerede su ve şeker ilave edilen karışımı kaynatarak 40 dakika pişiriyoruz. Böylece koyu kıvamlı reçelimiz hazır oluyor." şeklinde detay verdi.

Etkinliğin sonunda Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ve şef Hasan Çetin'e teşekkür belgeleri takdim edildi.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, topladıkları Edirne güllerinden Osmanlı reçetesine uygun gül reçeli yaptı. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki "Edirne Sarayı'ndan Gül Reçeli Yapımı" etkinliğinde Edirneli şef Hasan Çetin ile reçel hazırladı. Osmanlı dönemindeki yapılış usulüne uygun hazırlanan gül reçeli, katılımcılara ikram edildi.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, topladıkları Edirne güllerinden Osmanlı reçetesine uygun gül reçeli yaptı. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki "Edirne Sarayı'ndan Gül Reçeli Yapımı" etkinliğinde Edirneli şef Hasan Çetin ile reçel hazırladı. Osmanlı dönemindeki yapılış usulüne uygun hazırlanan gül reçeli, katılımcılara ikram edildi.