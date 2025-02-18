Edirne'de Şehit Oğluna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

MHP Edirne İl Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in oğlu Melih Yiğit için anlamlı bir sürpriz düzenledi. Melih'in 4. yaş günü, Edirne'de coşkulu bir kutlama ile geçirildi.

İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Ülkü Ocakları Edirne Şubesi Başkanı Cihan Çetin ve Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, şehit ailesini evlerinde ziyaret etti. Yapılan kutlamada Melih'e özel hazırlanan doğum günü pastası kesildi ve ona çeşitli hediyeler verildi.

Melih ve annesi için, şehidin Tokat'taki kabrini ziyaret etmeleri amacıyla alınan uçak biletleri de aileye teslim edildi. Anne Özlem Yiğit, bu anlamlı ziyaretten dolayı Tokluoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

Tokluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yiğit ailesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ilettiklerini belirtti. Tokluoğlu, "Bugün şehidimizin emaneti olan evladının doğum gününü kutlamak için buradayız. Genel Başkanımız Bahçeli'nin, sağlığına dua eden ailemize verdiği destek kesinlikle tam olacaktır. Şehitlerimizin emanete canımız pahasına sahip çıkacağız," dedi.

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, 7 Eylül 2021 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olmuştu.

MHP Edirne İl Başkanlığı tarafından Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in oğluna 4. yaş gününde sürpriz kutlama yapıldı.

MHP Edirne İl Başkanlığı tarafından Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in oğluna 4. yaş gününde sürpriz kutlama yapıldı.