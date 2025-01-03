Edirne'de Sis Etkisini Sürdürüyor: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Edirne'de Sis Görüş Mesafesini Sınırlıyor

Edirne'de, dünden beri etkili olan sis, şehirdeki yaşamı olumsuz etkileyerek görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Bu durum, sürücülerin güvenliğini tehdit ederken, polis ekipleri kavşaklarda önlemler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Önemli Yapılar Görüşten Kayboldu

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin diğer anıt eserleri, sis nedeniyle gözden kaybolurken, bu durum hem yerli hem de yabancı turistler için zorlu bir deneyime yol açtı.

Ayrıca, Edirne'de hava sıcaklığının şu anda 3 derece civarında ölçüldüğü bildirildi. Meteorologlar, sisin etkisinin öğleden sonra bir nebze kaybetmesini bekliyor.

Edirne'de sis dünden beri etkili olmaya devam ediyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Edirne'de sis dünden beri etkili olmaya devam ediyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.