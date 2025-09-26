Edirne'de 'Sosyete Pazarı' Ulus Pazarı Mahkeme Kararıyla Yeniden Kuruldu

Edirne'de 'Sosyete Pazarı' olarak bilinen Ulus Pazarı, belediye kararının yürütmesinin mahkemece durdurulması üzerine yeniden kuruldu.

Ulus Pazarı, Bulgar ve Yunan turistlerin de ilgi gösterdiği, kentte "Sosyete Pazarı" olarak bilinen pazar, belediyenin kapatma kararının yürütmesinin mahkemece durdurulması üzerine yeniden kuruldu.

Edirne Belediyesi, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ile çeşitli şikayetler gerekçe gösterilerek mülkiyetindeki Ulus Pazarı'nın kurulmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Belediyenin bu kararının ardından Ulus Pazarı Esnaf Pazarcılar İşletme Kooperatifi yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Edirne İdare Mahkemesi, belediye encümeninin kararının yürütmesini geçici olarak askıya aldı. Mahkeme kararının ardından pazar yeniden kurularak hizmet vermeye başladı.

"Duruşumuz net"

Belediyeden yapılan açıklamada yargı sürecinin sonucunun bekleneceği belirtilirken, uygulama hakkında şu ifadeler yer aldı: "Edirne Belediyesi olarak Ulus Pazarı konusunda duruşumuz nettir: Amacımız, Edirne'nin hakkını korumak ve kamu yararını gözetmektir ancak Edirne İdare Mahkemesi tarafından verilen geçici yürütmeyi durdurma kararı gereğince daha önce kapatılacağı duyurulan Ulus Pazarı, kurulacak ve hizmet verecektir. Sürecin nihai sonucu mahkeme kararına göre şekillenecek olup gelişmeleri siz değerli hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

"Bir yerde eksiğimiz varsa gidereceğiz"

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan ise pazarın 21 yıldır Edirne halkına en iyi şekilde hizmet ettiğini, Bulgar ve Yunan turistlerin uğrak yeri olduğunu ve pazarın kent ile ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Atkoşan, yönetmeliğe aykırılık bulunmadığını savunarak, "Yönetim olarak Belediye Başkanı'mıza Ulus Pazarı'yla ilgili bazı çevrelerce yanlış ve hatalı bilgiler verildiğini düşünmekteyiz. Aniden gelişen bu sürecin başka bir açıklaması yoktur. Belediye Başkanı'mızla en kısa sürede bir araya geleceğiz ve birlikte mutlaka bir çözüm üreteceğiz. Bizim bir yerde eksiğimiz varsa gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

