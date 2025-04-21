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Edirne'de Tarihi Koridor İhya Ediliyor

Edirne'de Selimiye ve Muradiye Camileri arasındaki tarihi cadde, kapsamlı restorasyon ile eski ihtişamına kavuşuyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 13:39
Edirne'de Tarihi Koridor İhya Ediliyor

Edirne'de, Selimiye ve Muradiye Camileri arasında yer alan tarihi koridor, yeniden hayata geçirilecek. Yaklaşık 650 metre uzunluğundaki bu tarihi cadde, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla kapsamlı bir sağlıklaştırma projesine tabi tutulacak.

Hazırlanan projeye göre, Osmanlı döneminde yeniçeri ocağı ve askeri birliklere ev sahipliği yapan Mimar Sinan Caddesi ile çevresindeki Harbiye ve Muradiye Bayırı Sokakları, restore edilecek.

Tarihi koridor üzerinde yer alan Sofu Beyazıt Camisi (Sarı Camisi), Sultan Hamamı, Yeniçeri Hamamı ve birçok tarihi köşk ile konağın aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Selimiye Camisi'nin restorasyon projeleri tamamlandığında, Mimar Sinan Caddesi eski ihtişamına kavuşacak. Vali Sezer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu muhteşem eski sokaklarımızın yeniden restorasyonu çok önemli. Proje çalışmaları bitti, inşallah restorasyona başlayacağız.' ifadesini kullandı.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle yapılan çalışmalarla birlikte, eski ve tarihi hüviyetine kavuşan yapılar, Selimiye'ye gelen ziyaretçilerin Muradiye Camisi'ne doğru tarihi dokunun içerisinden yürüyerek ulaşmalarını sağlayacak.

Edirne'de, Selimiye ve Muradiye camileri arasında bulunan yaklaşık 650 metre uzunluğundaki tarihi...

Edirne'de, Selimiye ve Muradiye camileri arasında bulunan yaklaşık 650 metre uzunluğundaki tarihi cadde ve çevresindeki yapılar ihya edilecek.

Edirne'de, Selimiye ve Muradiye camileri arasında bulunan yaklaşık 650 metre uzunluğundaki tarihi...

Edirne'de, Selimiye ve Muradiye camileri arasında bulunan yaklaşık 650 metre uzunluğundaki tarihi cadde ve çevresindeki yapılar ihya edilecek.

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