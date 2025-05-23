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Edirne'de Tır Sürücüsü Araç İçinde Ölü Bulundu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki bir tırın sürücüsü ölü bulundu. İlk bulgular kalp krizi şüphesi üzerinde yoğunlaşıyor.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 09:17
Edirne'de Tır Sürücüsü Araç İçinde Ölü Bulundu

Edirne’de Tır Sürücüsü Araç İçinde Hayatını Kaybetti

Edirne’nin Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, park halindeki bir tırın sürücüsü aracında ölü bulundu. Yabancı uyruklu Z.M, Bulgaristan’a geçmek üzere Kapıkule’ye geldiğinde tırını gümrük sahasına yakın bir noktaya çekti.

Diğer sürücülerin, Z.M'nin aracında uzun süre hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Z.M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk bulgular, Z.M'nin kalp krizi geçirmiş olabileceğini ortaya koyuyor. Sürücünün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki tırın sürücüsü aracında ölü bulundu....

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki tırın sürücüsü aracında ölü bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki tırın sürücüsü aracında ölü bulundu....

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki tırın sürücüsü aracında ölü bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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