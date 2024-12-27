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Edirne'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobil sürücüsü E.C. ağır yaralandı. Kaçan tır sürücüsü için arama çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 00:46
Edirne'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Sinanköy köyü yolunda, plakası 27 AKR 113 olan tır ile E.C. idaresindeki 22 DK 173 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşti. İddialara göre, tırın sürücüsü kaza yerinden ayrıldı.

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Lalapaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

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