Edirne'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'de Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Sazlıdere mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Olay, S.Y'nin kullandığı 22 ADU 951 plakalı SUV tipi aracın, Ç.K. idaresindeki 39 NR 003 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilirken, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acı Haber

Hastaneye kaldırılan sürücülerden Ç.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de, Havsa-Edirne kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Edirne'de, Havsa-Edirne kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.