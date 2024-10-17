Edirne'de Tunca Nehri Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Edirne Tunca Nehri'nde Şok Edici Bulgu

Edirne ilinde, Tunca Nehri'nin kenarındaki ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Olay, Saraçhane Köprüsü yakınlarındaki bölgedeki hareketlilik ile ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Yöredeki bir grup kişi, ağaçların arasında hareketsiz yatan birini fark ederek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, cesedin kimliğinin belirlenemediğini ve adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk İnceleme ve Otopsi Süreci

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, kesici alet yaraları tespit edildi. Olayın detayları için ceset, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Soruşturması Başladı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından gerekli incelemeler başlatıldı. Gelişmeler takip edilecek.

Edirne'de, Tunca Nehri kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

Edirne'de, Tunca Nehri kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

Edirne'de, Tunca Nehri kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.